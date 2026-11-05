Bridgestone begleitet Nachwuchsförderung mit Aktionen rund um Sport und Verkehrssicherheit

Auch 2027 unterstützt Bridgestone als offizieller Partner die Fußballschule Michael Rummenigge und will so die sportliche Nachwuchsförderung mit der Vermittlung von Teamgeist, Fairness und Verkehrssicherheit verbinden, teilte der Reifenhersteller jetzt mit. „Die Förderung der Verkehrssicherheit ist ein zentrales Anliegen von Bridgestone“, erklärt Christian Mühlhäuser, Bridgestone Vice President Europe Consumer Replacement. „Deshalb engagieren wir uns weltweit mit verschiedenen Initiativen, um das Bewusstsein für sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu stärken und einen aktiven Beitrag zu mehr Sicherheit auf unseren Straßen zu leisten.“ Fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche können sich auf zahlreiche Trainingscamps der Fußballschule freuen. Dort sollen sie die Möglichkeit erhalten, ihre fußballerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und gemeinsam sportliche Erfahrungen zu sammeln. Bei ausgewählten Camps will der Reifenhersteller zusätzlich Kinder für ein verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr sensibilisieren.