All-Terrain T/A KO3 von BFGoodrich jetzt auch offiziell im Markt

Nun hat die Michelin-Marke BFGoodrich ihren neuen Offroadreifen mit Marktführerpotenzial All-Terrain T/A KO3 auch in Europa offiziell eingeführt (Bild: Michelin)

Der All-Terrain T/A KO3 von BFGoodrich ist da. Nachdem der neue Offroadreifen der Marke aus dem Michelin-Konzern bereits im vergangenen Sommer vorgestellt, dann in Nordamerika eingeführt wurde und auch hierzulande bereits zu sehen war, etwa auf der Messe Abenteuer & Allrad in Bad Kissingen, folgt jetzt der Markt Europa in der zweiten Einführungsphase. Mit insgesamt zwei Dutzend Gästen der europäischen Fachpresse präsentierte Michelin den neuen Allrounder am Chateau de Lastours nahe Toulouse im Süden Frankreichs, dort, wo ansonsten für die Rally Dakar trainiert wird.

