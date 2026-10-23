Autozubehör- und -servicemarke des Jahres verliert zwar, bleibt aber vorn

Basierend auf ihren Leistungen in den einschlägigen Reifentests hierzulande kürt die NEUE REIFENZEITUNG alljährlich ihre Reifenmarken des Jahres, und nach denen zuletzt für 2025 ist es bei uns im Dezember dann wieder so weit. Bis dahin hat einstweilen YouGov seine Marken des Jahres in verschiedenen Branchenzweigen gekürt. Diese ebenfalls jährliche Auswertung gemeinsam mit dem Handelsblatt basiert auf dem sogenannten BrandIndex des auf online durchgeführte Panelumfragen spezialisierten Markt-/Meinungsforschungsinstitut, der laut dem Unternehmen „tagesaktuell und methodisch einheitlich die Einstellung von Verbraucherinnen und Verbrauchern auf 16 Metriken für mehr als 1.400 auf dem deutschen Markt aktiven Marken“ misst. Für das aktuelle Marken-des-Jahres-Ranking für 2026 wurden demnach die Ergebnisse von Onlineinterviews herangezogen, die im Zeitraum vom 1. September 2025 bis einschließlich 31. August dieses Jahres repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren durchgeführt wurden. Resultat des Ganzen ist ein für jede der 960 betrachteten der 1.400 Marken ausgewiesener Score, der im Bereich zwischen minus 100 und plus 100 liegen kann. Wobei diese Extremwerte einer komplett negativen respektive einer vollständig positiven Markenwahrnehmung entsprechen. Abgedeckt wurde dabei 32 Kategorien, zu denen eine speziell für Reifen zwar nicht gehört, dafür aber Autozubehör/-services, wo sich wie 2025 und davor auch wieder Reifenmarken finden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen