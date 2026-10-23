Yokohama TWS ernennt Bernhard Schmolz zum neuen Managing Director für DACH-Markt

Yokohama TWS hat Bernhard Schmolz zum Managing Director Central Europe ernannt. Er werde seine neue Position zum 2. November antreten und an Massimiliano Tripodi, EMEA Regional President Yokohama TWS und zusammen mit Elio Bartoli Geschäftsführer der Yokohama TWS Germany GmbH (Erbach), berichten, heißt es dazu in einer Mitteilung. In seiner neuen Funktion werde Bernhard Schmolz die Aktivitäten von Yokohama TWS in der Region Central Europe leiten, wozu die Märkte Deutschland, Österreich und die Schweiz gehören. Dabei werde er eng mit den lokalen Teams sowie den Kunden der Region zusammenarbeiten, „um die Marktposition des Unternehmens weiter zu stärken und das nachhaltige Geschäftswachstum weiter voranzutreiben“.

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