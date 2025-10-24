YouGovs „Marken des Jahres“ bei Autozubehör/-services unverändert zu 2024

Auch für dieses Jahr haben YouGov und das Handelsblatt wieder die „Marken des Jahres“ in verschiedensten Branchen und insgesamt gekürt. Das Ganze basiert demnach auf dem sogenannten BrandIndex für Deutschland des auf Datenanalysen spezialisierten ersteren der beiden Partner. Für das laufende Jahr sind dazu nach Angaben des Unternehmens für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren repräsentative Onlineinterviews im Zeitraum vom 1. September 2024 bis zum 31. August 2025 ausgewertet worden zu alles in allem 970 der rund 1.400 mit besagtem Index erfassten Marken aus 32 Kategorien. In Bezug auf Autozubehör und -services ist dabei der Zieleinlauf genau derselbe wie im Jahr zuvor. Das Quintett von Marken aus diesem Segment wird wie 2024 unverändert von Michelin angeführt gefolgt von Continental, Goodyear, Carglass und Dunlop.

