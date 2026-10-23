Diskutieren und netzwerken: NÃ¤chste Global OTR Conference wirft ihre Schatten voraus

Nach der Premiere 2025 und der Veranstaltung im Rahmen der Tire Cologne in diesem Juni, wirft nun die nÃ¤chste Global OTR Conference ihre Schatten voraus. Wie Koen Vandermeersch vom belgischen OTR-Beratungsunternehmen 102psi gegenÃ¼ber der NEUE REIFENZEITUNG erklÃ¤rt, soll die nÃ¤chste Konferenz vom 5. bis 7. Oktober 2027 in BrÃ¼ssel stattfinden und dabei â€žerneut Fachleute aus dem gesamten OTR-ReifenÃ¶kosystem zusammenbringen, um Wissen auszutauschen, Branchendiskussionen zu fÃ¼hren, Kontakte zu knÃ¼pfen und neue GeschÃ¤ftsmÃ¶glichkeiten zu erschlieÃŸenâ€œ. Dabei werde die dreitÃ¤gige Veranstaltung unter dem Motto â€žSafer & Better OTR Tyre Managementâ€œ stehen.

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