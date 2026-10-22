Erstmals ist ein Lassa-Reifen „AutoBild Approved“

Selbst wenn der Jahreszeit entsprechend derzeit eher Ganzjahres- und Winterreifentests im Fokus stehen, hat AutoBild unlängst auch einen Sommerreifen einem Check unterzogen. Im Zuge dessen hat das Magazin für das „Revola“ genannte Profil der Marke Lassa des türkischen Herstellers Brisa – ein Joint Venture von Bridgestone und der Sabanci-Gruppe – eine Empfehlung ausgesprochen. Zumal seine Leistungen in Sachen Aquaplaning als „stark“ bezeichnet werden, sein Nasshandling als „solide“ und beim Nassbremsen als „gut“. Auf trockener Piste habe er sich beim Bremsen und hinsichtlich seiner Handlingeigenschaften „sehr stark“ respektive „stark“ präsentiert, schreibt das Magazin auf seinen Webseiten. „Auf der Komfortpiste untermauert das angenehm leise Abrollgeräusch den insgesamt hohen Abrollkomfort“, heißt es weiter mit Blick den Lassa-Reifen. Alles in allem wird er als „gut“ bewertet und ist ihm vor diesem Hintergrund in der getesteten Dimension 225/45 R17 91W ein sogenanntes „AutoBild-Approved“-Gütesiegel verliehen worden, was seitens Brisa als weiterer wichtiger Meilenstein gewertet wird.

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