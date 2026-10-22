Pkw-Neuzulassungen EU- und deutschlandweit weiter deutlich im Plus

Die Pkw-Neuzulassungszahlen entwickeln sich EU-weit weiterhin positiv. Wie der Herstellerverband ACEA mitteilt, lag das Plus im September demnach bereits bei 9,3 Prozent, sodass die Neuzulassungen im bisherigen Jahresverlauf damit bereits per Ende des Monats bei plus 5,7 Prozent standen. Auch Deutschland – mit Abstand Europas größter Pkw-Markt – entwickelte sich parallel dazu positiv. Während das Monatsplus im September bei 9,0 Prozent lag, stieg das Plus im Jahresverlauf auf 5,3 Prozent. Wie die ACEA erklärt, habe der EU-Markt damit einmal mehr „eine bemerkenswerte Widerstandskraft“ gegenüber einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld bestehend aus dauerhaft ansteigenden Energiekosten und geopolitischem Gegenwind an den Tag gelegt.