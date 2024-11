Brisa stellt neuen EV-ready-Sommerreifen Lassa Revola vor

Auch wenn bei uns in Mitteleuropa das Wintergeschäft läuft – bei Brisa hat man jetzt einen neuen Sommerreifen präsentiert, der auch auf die Bedürfnisse von elektrisch angetriebenen Pkw hin optimiert worden sei, wie es dazu in einer Präsentation des aus der Türkei stammenden Reifenherstellers heißt. Der neue Lassa Revola wird dabei als Nachfolger des Driveways genannten Profils vorgestellt, der nun in zunächst 37 Größen von 15 bis 18 Zoll auf den Markt kommen soll. Dabei bekennt der Hersteller auch im Profildesign klar seine Beziehung zum Bridgestone-Konzern, der einer von zwei Joint-Venture-Partnern bei Brisa ist.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen