Schrittweise Markteinführung des „Battlax Adventure A42“ ab 2027

Mit Beginn des kommenden Jahres soll Bridgestones neuer „Battlax Adventure A42“ schrittweise in verschiedenen Ländern weltweit erhältlich sein. Der Nachfolger des „Battlax Adventure A41“ wurde Anbieteraussagen zufolge speziell für Fahrer von Adventure-Maschinen entwickelt, die überwiegend auf der Straße unterwegs sind. Er soll Sicherheit, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Fahrkomfort vereinen. „Ob im Stadtverkehr, auf Autobahnen oder kurvenreichen Landstraßen: Der Reifen verbindet eine starke Nassperformance mit hoher Laufleistung. Reduzierte Reifengeräusche sorgen zudem für mehr Fahrkomfort und machen ihn besonders für längere Touren attraktiv“, verspricht Bridgestone.

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