Schrittweise Markteinführung des „Battlax Adventure A42“ ab 2027

Der „Battlax Adventure A42“ kommt 2027 in jeweils drei Größen für das Vorder- und das Hinterrad auf den Markt, bevor 2028 weitere vier Dimensionen für vorne und fünf für hinten folgen sollen (Bild: Bridgestone)

Mit Beginn des kommenden Jahres soll Bridgestones neuer „Battlax Adventure A42“ schrittweise in verschiedenen Ländern weltweit erhältlich sein. Der Nachfolger des „Battlax Adventure A41“ wurde Anbieteraussagen zufolge speziell für Fahrer von Adventure-Maschinen entwickelt, die überwiegend auf der Straße unterwegs sind. Er soll Sicherheit, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Fahrkomfort vereinen. „Ob im Stadtverkehr, auf Autobahnen oder kurvenreichen Landstraßen: Der Reifen verbindet eine starke Nassperformance mit hoher Laufleistung. Reduzierte Reifengeräusche sorgen zudem für mehr Fahrkomfort und machen ihn besonders für längere Touren attraktiv“, verspricht Bridgestone.

Laut Bridgestone ist die Nachfrage nach Motorradreifen für Maschinen aus dem Adventure-Segment auf dem europäischen Markt um 45 Prozent gestiegen innerhalb der vergangenen zehn Jahre (Bild: Bridgestone)

Laut Bridgestone ist die Nachfrage nach Motorradreifen für Maschinen aus dem Adventure-Segment auf dem europäischen Markt um 45 Prozent gestiegen innerhalb der vergangenen zehn Jahre (Bild: Bridgestone)

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