Mehr Funktionen: Update für RDKS-Diagnosegeräte „Gen4Lite“ von Cub

Zur Wintersaison stellt Alcar ein Software-Update für Diagnosegeräte des Typs „Gen4Lite“ von dem in der Branche für seine Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) bekannten Anbieter Cub Elecparts bereit, der seit diesem Sommer auch wieder mit RTS als Vertriebspartner zusammenarbeitet. Dadurch sollen die Geräte neue Funktionen erhalten, die laut dem Unternehmen „gemeinsam mit Cub gezielt für die Anforderungen der Alcar-Kunden entwickelt“ wurden. Insofern erweitere das Update ihren Einsatzbereich deutlich und unterstütze Werkstätten dabei, Diagnose-, Programmier- und Dokumentationsprozesse effizienter durchzuführen. Bei alldem fungiert Alcar eigenen Worten zufolge als zentraler Ansprechpartner für das Update, die erforderliche Freischaltung sowie alle Fragen zu den neuen Funktionen.

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