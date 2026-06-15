Ab sofort fungiert RTS wieder als offizieller/strategischer Cub-Vertriebspartner

Nach rund elfjähriger Zusammenarbeit hatten sich im Mai 2025 die Wege des taiwanesischen Herstellers von Reifendruckkontrollsystemen (RDKS) Cub Elecparts Inc. und der Räder Technik Service GmbH (RTS) als dessen Vertriebs- und Servicepartner getrennt. Selbst wenn seither Cub-Produkte bei RTS weiterhin erhältlich waren, nehmen beide Seiten ihre Zusammenarbeit jetzt wieder offiziell auf. Nachdem sie gemeinsam viel aufgebaut hatten, seien „ein paar Wolken aufgezogen, die nun wieder dem Sonnenschein gewichen sind“, wie RTS-Gesellschafter Uwe Arnhölter in diesem Zusammenhang gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erklärt. Nachdem Cub vor gut einem Jahr für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) mit Alcar noch einen anderen Vertriebspartner vorgestellt hatte, wird die langjährige Kooperation mit RTS insofern nun fortgeführt und fungiert das in Vettweiß ansässige Unternehmen damit erneut als offizieller Vertriebs- und Servicepartner für die RDKS-Produkte der Marke Cub in Deutschland und Österreich, wenn auch nicht exklusiv.

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