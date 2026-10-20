Ehemaliges Michelin-Areal soll „Profilwerk Karlsruhe“ werden

Die Aurelis Real Estate GmbH hat das ehemalige Areal Michelins in Karlsruhe erworben, wo der Reifenhersteller ein Produktionswerk betrieben und den Standort Ende 2025 geschlossen hatte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das rund 126.000 Quadratmeter große Grundstück im Stadtteil Grünwinkel soll in den kommenden Jahren unter dem Namen „Profilwerk Karlsruhe“ neu entwickelt werden. Geplant sind demnach insgesamt 74.300 Quadratmeter Mietfläche für unterschiedliche Nutzungen, darunter Produktion, technologieorientierte Betriebe und Logistik. „Mit dem Abschluss des Verkaufes ebnen wir den Weg für die Weiterentwicklung und langfristige Nutzung des Geländes“, freut sich Christian Metzger, Direktor Standort und Werk Karlsruhe bei Michelin, mit Aurelis einen „Partner gefunden zu haben, der die industrielle Geschichte des Areals würdigt und gleichzeitig eine tragfähige Zukunft dafür entwickelt“.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen