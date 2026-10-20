Verfestigter Markttrend bei motorisierten Zweirädern

Gegenüber Ende August hat sich auch mit Ablauf des Septembers hinsichtlich der Entwicklung der Neuzulassungszahlen motorisierter Zweiräder in Deutschland gegenüber dem Vorjahreszeitraum nicht viel verändert . Insofern spricht Christoph Gatzweiler – seit mehr als 25 Jahren Ressortleiter Technik beim Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) und dort unter anderem zuständig für die Fahrzeugzulassungen und die Statistik – denn auch davon, dass sich nach nunmehr drei Vierteln des laufenden Jahres der Markttrend allgemein weiter verfestigt habe. Heißt: Auch nach nunmehr neun Monaten steht über alle Fahrzeugsegmente hinweg nach wie vor ein Plus von knapp einem Viertel (gut 24 Prozent) auf rund 173.100 Maschinen unterm Strich.

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