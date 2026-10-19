Umfassende Standortmodernisierung bei Premio-Partner Schulte-Kellinghaus

Die H. Schulte-Kellinghaus GmbH aus Oberhausen, die als Premio-Partner zu den Goodyear Retail Systems (GRS) zählt, gilt nicht nur als einer der größten Lkw-Reifenhändler Deutschlands, sondern kann eignen Worten zufolge auch im Bereich Privat- und Pkw-Kunden mit einem „ebenso etablierten Angebot“ aufwarten. Dabei hat das Unternehmen unlängst in eine umfassende Modernisierung seines Standortes investiert, um mit dem neuen Markenauftritt zu unterstreichen, wofür Premio Reifen + Autoservice steht: für moderne Werkstattbetriebe mit einem durchgängigen Erscheinungsbild von der Außengestaltung bis hin zum Onlineauftritt. Damit werde Kompetenz und Servicequalität nach außen sichtbar und zugleich die Attraktivität als Arbeitgeber gestärkt, heißt es. „Ein neues Erscheinungsbild ändert nichts an dem, wofür wir seit Jahrzehnten stehen. Aber es macht sichtbar, dass wir uns weiterentwickeln“, so Geschäftsführer Dr. Michael Neidhart. Das erwarteten Kunden heute „genauso wie einen zuverlässigen, erstklassigen Service“, wie er ergänzt.

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