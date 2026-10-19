Mercedes-AMGs GT SUV auf Hankooks „iON Supreme SUV”

Zum nach eigenen Worten ersten Mal in seiner 59‑jährigen Geschichte hat Mercedes‑AMG von Grund auf ein eigenes Full-Size-SUV entwickelt. Das rein elektrisch angetriebene und GT SUV genannte Fahrzeug ist demnach die zweite Neuheit auf Basis der High-Performance-Architektur AMG.EA und soll „die Souveränität eines Full-Size-SUV mit dem packenden Fahrerlebnis eines Sportwagens“ verbinden. Für Letzteres dürften die Leistungsdaten des Fahrzeuges sorgen, wobei die maximale Antriebsleistung für den GT 53 SUV mit 400 kW (544 PS) angegeben wird und für den GT 55 SUV mit 600 kW (816 PS) sowie für das Spitzenmodell GT 63 SUV mit 860 kW (1.169 PS). Damit soll ihm der Sprint von null auf 100 Kilometer pro Stunde laut Anbieter in je nach Ausführung rund vier bis hin zu zwischen zwei und drei Sekunden gelingen. Was die Bereifung der Elektro-SUVs betrifft, welche die Leistung auf die Straße bringen muss, hat sich der Automobilhersteller offenbar für die SUV-Version von Hankooks „iON Supreme“ entscheiden, den der Reifenhersteller als Erstausrüstung für den i4 zu BMW ans Band liefert. Zumindest ist der GT SUV auf Pressefotos mit diesen Gummis zu sehen.