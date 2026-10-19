Dank Bear-Cut „stetiges Wachstum“ beim Reifennachprofilieren

Vor knapp zwei Jahren hat Gummi Berger für seine Zweigniederlassung Reifen Albrecht in Werl eine halb automatische Maschine zum Nachschneiden von Nutzfahrzeugreifen angeschafft und die Reifennachprofilierung als Teil einer Wachstumsinitiative des Unternehmens beschrieben. Seit der Inbetriebnahme der Bear-Cut genannten Anlage von Hersteller Bear-Machines verzeichne man – sagt Peter Lüdorf als einer der Geschäftsführer der Gummi-Berger-Gruppe – „ein stetiges Wachstum“ und liege man „im laufenden Jahr über dem Niveau des Vorjahres“. Das Nachschneiden von Reifen sei eine Dienstleistung, die sich gut verkaufen lasse und nach der bei den Flotten eine große Nachfrage bestehe. „Damit können sie die Einsatzdauer ihrer Reifen verlängern und ihre Reifenkosten reduzieren“, so Lüdorf unter Verweis auf Kunden wie Valerius Logistik. Dort wird das Laufleistungsplus durch Nachschneiden demnach fest in den Lebenszyklus der Reifen der eigenen Fahrzeugflotte eingeplant und dabei auf Reifen Albrecht als Dienstleistungspartner gesetzt, der demnach pro Jahr knapp 50 Antriebsachs- und rund 60 Trailerreifen für das Logistikunternehmen mit seinen 20 Zugmaschinen und 35 Aufliegern nachschneidet.

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