Positives Fazit nach zweitem „Next Generation Campus“ von Point S

Anfang September hatte der nach eigenen Angaben aktuell weltweit 3.150 Mitglieder mit fast 7.250 Verkaufsstellen zählende Reifenhandelsverbund Point S Nachwuchsführungskräfte aus ihm angeschlossenen Partnerbetrieben zu seinem zweiten sogenannten „Next Generation Campus“ in die Provence (Frankreich) eingeladen. Aufbauend auf der Struktur der ersten Veranstaltung dieser Art im Jahr 2025 konzentrierte sich das diesjährige Programm auf vier Bereiche: die persönliche Entwicklung sowie das Wachstum des Teams, des Unternehmens und des Point-S-Netzwerkes. Gemeinsam mit einer Reihe Coaches beschäftigten sich die Teilnehmer damit, neue Wachstumsmöglichkeiten zu identifizieren, Kunden zu gewinnen und sie langfristig zu binden. Eine Woche lang standen dazu Coachings, Marktanalysen und praxisnahe Aufgaben auf dem Programm, und es wurden die eigenen unternehmerischen Ansätze auf den Prüfstand gestellt, im Team gearbeitet und aus den jeweiligen Zielen konkrete, messbare Maßnahmen entwickelt. Bei alldem wird im Nachgang ein positives Fazit der Zusammenkunft gezogen.

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