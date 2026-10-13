Positives Fazit nach zweitem „Next Generation Campus“ von Point S

,
„Die Automobilbranche befindet sich ständig im Wandel. Die nächste Generation unabhängiger Führungskräfte wird daher vor Herausforderungen stehen, die für frühere Generationen noch nicht absehbar waren“, sagt Fabien Bouquet, CEO von Point S International (Bild: Point S)

Anfang September hatte der nach eigenen Angaben aktuell weltweit 3.150 Mitglieder mit fast 7.250 Verkaufsstellen zählende Reifenhandelsverbund Point S Nachwuchsführungskräfte aus ihm angeschlossenen Partnerbetrieben zu seinem zweiten sogenannten „Next Generation Campus“ in die Provence (Frankreich) eingeladen. Aufbauend auf der Struktur der ersten Veranstaltung dieser Art im Jahr 2025 konzentrierte sich das diesjährige Programm auf vier Bereiche: die persönliche Entwicklung sowie das Wachstum des Teams, des Unternehmens und des Point-S-Netzwerkes. Gemeinsam mit einer Reihe Coaches beschäftigten sich die Teilnehmer damit, neue Wachstumsmöglichkeiten zu identifizieren, Kunden zu gewinnen und sie langfristig zu binden. Eine Woche lang standen dazu Coachings, Marktanalysen und praxisnahe Aufgaben auf dem Programm, und es wurden die eigenen unternehmerischen Ansätze auf den Prüfstand gestellt, im Team gearbeitet und aus den jeweiligen Zielen konkrete, messbare Maßnahmen entwickelt. Bei alldem wird im Nachgang ein positives Fazit der Zusammenkunft gezogen.

Nach der 2025er-Premiere einer solchen Veranstaltung hatte Point S Anfang September einmal mehr Nachwuchsführungskräfte aus dem Verbund angeschlossenen Partnerbetrieben zu einem „Next Generation Campus“ in die Provence/Frankreich eingeladen (Bild: Point S)

Nach der 2025er-Premiere einer solchen Veranstaltung hatte Point S Anfang September einmal mehr Nachwuchsführungskräfte aus dem Verbund angeschlossenen Partnerbetrieben zu einem „Next Generation Campus“ in die Provence/Frankreich eingeladen (Bild: Point S)

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert