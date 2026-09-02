Wachstumsmanagement im Fokus beim zweiten Point-S-Campus

Seit Montag und noch bis Freitag läuft die schon im Sommer angekündigte zweite Ausgabe des sogenannten „Next Generation Campus“ von Point S. Zu der Veranstaltung, die ganz im Zeichen des Wachstumsmanagements stehen soll, hat der internationale Reifenhandelsverbund wie bei der Premiere im vergangenen Jahr erneut die nächste Generation von Führungskräften in Familienunternehmen der Branche eingeladen. Ziel der Zusammenkunft in der Provence (Frankreich) ist es, dass die Teilnehmer aus Deutschland, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Italien, Norwegen, der Slowakei, Südafrika und Großbritannien in interaktiven Sessions ihre Führungs-/Managementkompetenzen ausbauen und lernen, leistungsstarke Teams zu motivieren/weiterzuentwickeln, die Kundenzufriedenheit zu steigern sowie die geschäftliche wie finanzielle Entwicklung ihrer Unternehmen im Blick zu behalten. Weiteres Thema ist demnach die Stärkung der digitalen Sichtbarkeit der Betriebe auf lokaler Ebene, um damit übergeordnete nationale und internationale Marketingmaßnahmen wirkungsvoll zu ergänzen. Bei alldem geht es nicht zuletzt um einen Erfahrungsaustausch untereinander.

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