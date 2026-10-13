Ab nächstem Jahr höhere Mindestausbildungsvergütung

Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) macht seine Mitglieder darauf aufmerksam, dass mit Ausbildungsbeginn 2027 höhere monatliche Mindestausbildungsvergütungen gelten. Demnach hat das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) für das erste Lehrjahr 764 Euro festgelegt, was einer Steigerung um 40 Euro bzw. rund 5,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Satz entspricht. Die Vergütung für Auszubildende im zweiten Lehrjahr steigt auf 902 Euro (plus 5,6 Prozent) sowie diejenigen für Nachwuchskräfte im dritten und im vierten Lehrjahr auf 1.031 Euro respektive 1.070 Euro, was Zuwächsen um jeweils 5,5 Prozent gleichkommt.