https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Auf-der-naechsten-Essen-Motor-Show-will-Toyo-Tires-ein-besonders-Highlight-zeigen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-13 14:28:002026-10-13 14:28:25Geheimnis gelüftet: Toyo Tires zeigt auf der Essen Motor Show neuen Semislick-Reifen
Geheimnis gelüftet: Toyo Tires zeigt auf der Essen Motor Show neuen Semislick-Reifen
Vergangene Woche hatte die Messe Essen mitgeteilt, dass – neben Kumho Tire – auch Toyo Tires auf der kommenden Essen Motor Show erstmals wieder ausstellen würde und dass der aus Japan stammende Hersteller dazu die Vorstellung eines „besonderen Highlights“ angekündigt habe. Nun lüftet Toyo Tires selbst das Geheimnis darüber, worum es sich dabei handeln soll.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!