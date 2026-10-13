Geheimnis gelüftet: Toyo Tires zeigt auf der Essen Motor Show neuen Semislick-Reifen

Auf der Essen Motor Show ab Ende November will Toyo Tires ein „besonders Highlight“ zeigen. Welches? Das Geheimnis darüber lüftet der Hersteller nun selbst (Bilder: Toyo Tires)

Vergangene Woche hatte die Messe Essen mitgeteilt, dass – neben Kumho Tire – auch Toyo Tires auf der kommenden Essen Motor Show erstmals wieder ausstellen würde und dass der aus Japan stammende Hersteller dazu die Vorstellung eines „besonderen Highlights“ angekündigt habe. Nun lüftet Toyo Tires selbst das Geheimnis darüber, worum es sich dabei handeln soll.

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