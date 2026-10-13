Inzwischen bundesweit mehr als 2.000 Check24-Partnerwerkstätten

Die Vergleichsplattform Check24 hat eigenen Worten zufolge ihr bundesweites Werkstattnetzwerk auf mittlerweile mehr als 2.000 angebundene Partnerbetriebe ausbauen können. Darunter sind bekanntlich auch solche von ATU, Bosch-Car-Service, Carat/Drivemotive, Euromaster, Garage4Tires, Reifen Müller, Vergölst und seit Neuestem Reiff Süddeutschland. Von dem weiter wachsenden Netzwerk sollen Fahrzeugbesitzer von einer größeren Auswahl profitieren, wenn sie bei Check24 nach Werkstätten suchen, bei denen sie Reifenwechsel und weitere Kfz-Dienstleitungen (Klimaservice, Fahrzeugchecks, Haupt-/Abgasuntersuchung etc.) online buchen und direkt über die Plattform auch bezahlen können. „Mit mittlerweile mehr als 2.000 Partnerwerkstätten haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Unser Ziel ist es, den Reifenwechsel und weitere Werkstattservices für unsere Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich zu gestalten. Ein großes Netzwerk qualifizierter Partnerbetriebe ist dafür eine wichtige Grundlage“, sagt Tobias Lechner, Geschäftsführer von Check24 Autoteile.