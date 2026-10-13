Raunheimer Reifenscout UG insolvent

Das Amtsgericht Darmstadt hat in dem Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen der Reifenscout UG mit Sitz in Raunheim die vorläufige Verwaltung angeordnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist Emil Eminov von der Kanzlei Voigt Salus Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter aus Frankfurt am Main bestellt worden. Er ist demnach ermächtigt worden, Bankguthaben und sonstige Forderungen der Antragstellerin einzuziehen sowie eingehende Gelder entgegenzunehmen. „Die Schuldner des Schuldners werden aufgefordert, nur noch unter Beachtung dieser Anordnung zu leisten“, so das Gericht.