China-Hersteller Sentury Tire plant neues Reifenwerk in der Türkei

Die Qingdao Sentury Tire Co. Ltd. hat eine Machbarkeitsstudie veröffentlicht den Neubau eines Reifenwerkes in der Türkei betreffend. Demzufolge will der chinesische Reifenhersteller dort Kapazitäten zur Produktion von jährlich sieben Millionen Radialreifen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge aufbauen und dafür gut 270 Millionen US-Dollar investieren, was nach derzeitigem Währungskursverhältnis rund 240 Millionen Euro entspricht. Der neue Standort, den man gemeinsam mit der Tatko-Gruppe – einem in dem Land ansässigen Mehrmarkenreifenhändler/Serviceunternehmen – als Minderheitsgesellschafter mit einer knapp zehnprozentigen realisieren möchte, wäre die fünfte Reifenfabrik des Anbieters, der solche außer der in Qingdao in seinem Heimatland noch zwei weitere in Thailand und eines in Marokko betreibt. „Der genaue Standort ist noch nicht final entschieden“, so Thomas Becker, OE Sales Director bei Sentury Tire, gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG. Wie es weiter heißt, geht man bei dem Unternehmen derzeit davon aus, dass die Bauarbeiten für das neue Werk in der Türkei wohl im kommenden Jahr beginnen werden.