Erweitertes FCK-Sponsoring von Gewe und Kumho

Der zur Pneuhage-Gruppe gehörende Räder- und Reifengroßhändler Gewe und Kumho Tire setzen ihr Sponsoring des aktuell in der zweiten Fußballbundesliga spielenden 1. FC Kaiserslautern im dritten Jahr nicht nur weiter fort, sondern sie erweitern ihr bisheriges Engagement rund um den Klub sogar. Für die Marken-/Produktkommunikation nutzen die Partner demnach weiterhin die fünfminütige Präsenz auf der Premium-TV-Videobande im Fritz-Walter-Stadion, wobei aufbauend auf der bisherigen und als erfolgreich bezeichneten Kooperation während der vergangenen zwei Jahre dazu nunmehr noch das Eckball-Presenting sowie Hospitality-Aktivitäten hinzukommen. Abgesehen von der Produktkommunikation in der Region rund um den Betzenberg werde das Sponsoring damit genutzt, um die Beziehungen zu Geschäftspartnern und Kunden zu vertiefen und die Kundenbindung nachhaltig zu stärken, heißt es.

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