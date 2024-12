Sentury Tire nimmt Reifenfabrik in Marokko in Betrieb

Gut ein Jahr nach dem Beginn der Bauarbeiten hat Sentury Tire kürzlich seine Reifenfabrik in Marokko – die erste überhaupt in dem nordafrikanischen Land – eingeweiht. Wie der aus China stammende Hersteller dazu nun mitteilt, seien am 30. September im Beisein von Chairman Qin Long die ersten 17 und 18 Zoll großen Pkw-Reifen aus der Form gehoben worden. Sentury Tire investiert in der Nähe der nordmarokkanischen Hafenstadt Tanger 490 Millionen US-Dollar (466 Millionen Euro) und will vor Ort – nach erfolgreichem Hochlauf der Anlage – dann jährlich zwölf Millionen High-Performance-Pkw-Reifen produzieren, von denen erwartet wird, das sie auch in Europa auf den Markt kommen sollen. Laut der aktuellen Mitteilung des Herstellers soll die als „intelligent“ beschriebene Produktionsstätte im neuen Jahr schon rund sechs bis acht Millionen Pkw-Reifen herstellen.