„Wertvoller Vertrauensbeweis“ für Bridgestone- und Michelin-Winterreifen

Laut ihren Betreibern bietet die Plattform DriverReviews „Hunderttausende von echten, verifizierten Bewertungen“ europäischer Autofahrer zu ihren Reifen. Basierend darauf werden zum Frühjahr und zum Winter jeweils zur Saison passende sogenannte „Customer Choice Awards“ vergeben. Wurden in diesem Frühjahr mit Blick auf Sommer- und Ganzjahresreifen Sieger in immerhin elf Kategorien gekürt, werden zur aktuellen Umrüstsaison entsprechende Auszeichnungen für zwei Winterreifen vergeben, wovon einer wegen seines Erfolges schon vor einem Jahr ein „Wiederholungstäter“ ist.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen