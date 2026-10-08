„Wertvoller Vertrauensbeweis“ für Bridgestone- und Michelin-Winterreifen

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Außer den Siegern der Kategorien (Pkw-)Winterreifen und SUV-Winterreifen (untere Reihe) benennt DriverReviews auch die jeweils Zweit- und Drittplatzierten seiner „Winter Customer Choice Awards 2026/2027“ (Bilder: DriverReviews)

Laut ihren Betreibern bietet die Plattform DriverReviews „Hunderttausende von echten, verifizierten Bewertungen“ europäischer Autofahrer zu ihren Reifen. Basierend darauf werden zum Frühjahr und zum Winter jeweils zur Saison passende sogenannte „Customer Choice Awards“ vergeben. Wurden in diesem Frühjahr mit Blick auf Sommer- und Ganzjahresreifen Sieger in immerhin elf Kategorien gekürt, werden zur aktuellen Umrüstsaison entsprechende Auszeichnungen für zwei Winterreifen vergeben, wovon einer wegen seines Erfolges schon vor einem Jahr ein „Wiederholungstäter“ ist.

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