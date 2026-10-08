https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/DriverReviews-SUV-Winterreifenauszeichnungen-2026-2027.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-10-08 14:26:142026-10-08 14:26:14„Wertvoller Vertrauensbeweis“ für Bridgestone- und Michelin-Winterreifen
„Wertvoller Vertrauensbeweis“ für Bridgestone- und Michelin-Winterreifen
Laut ihren Betreibern bietet die Plattform DriverReviews „Hunderttausende von echten, verifizierten Bewertungen“ europäischer Autofahrer zu ihren Reifen. Basierend darauf werden zum Frühjahr und zum Winter jeweils zur Saison passende sogenannte „Customer Choice Awards“ vergeben. Wurden in diesem Frühjahr mit Blick auf Sommer- und Ganzjahresreifen Sieger in immerhin elf Kategorien gekürt, werden zur aktuellen Umrüstsaison entsprechende Auszeichnungen für zwei Winterreifen vergeben, wovon einer wegen seines Erfolges schon vor einem Jahr ein „Wiederholungstäter“ ist.
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