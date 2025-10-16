DriverReviews kürt am besten bewertete (SUV-)Winterreifen 2025/2026

Die Onlineplattform DriverReviews sammelt europaweit Bewertungen zu Reifen, wobei dort inzwischen schon mehr als 493.000 Urteile zu finden sein sollen von echten/verifizierten Kunden, die insgesamt annähernd 1,2 Milliarden Kilometer gefahren sind. Basierend auf diesen Daten sind mit Blick speziell auf für die kalte Jahreszeit ausgelegte Reifen unlängst die sogenannten „Customer Choice Awards“ für 2025/2026 für die am besten bewerteten Profile in zwei Kategorien vergeben worden.

