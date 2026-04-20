Vier Reifenhersteller machen elf DriverReviews-Award-Kategorien unter sich aus

Die Reifenbewertungs- und -vermittlungsplattform DriverReviews, hinter welcher der zu Michelin gehörende britische Onlinereifenhändler Blackcircles steht, hat die Gewinner seiner Customer Choice Tyre Awards 2026/2027 bekannt gegeben. Nach dem Überschreiten der Marke von einer halben Million im vergangenen Herbst werden basierend auf inzwischen über 546.000 verifizierten Bewertungen von echten Fahrern und deren bei in Summe mehr als 1,4 Milliarden gefahrenen Kilometern mit ihren Fahrzeugbereifungen gesammelten Erfahrungen die jeweiligen Sieger (sowie die Zweit- und Drittplatzierten) gekürt – in nicht weniger als elf verschiedenen Teilkategorien. „Die DriverReviews Customer Choice Awards 2026/2027 bieten Autofahrern einen klaren und verlässlichen Überblick darüber, was sie im Straßenverkehr erwartet. Mit über einer halben Million verifizierter Bewertungen sind wir stolz darauf, eine Plattform aufzubauen, die sich schnell zu einer zentralen Informationsquelle für Reifen für Autofahrer weltweit entwickelt“, sagt Adam Butcher, Director of Growth bei DriverReviews. Aktuell geht Platz eins bei alldem siebenmal an den Hersteller Michelin, während Bridgestone zweimal bis ganz nach vorne fahren konnte sowie Continental und Yokohama jeweils einmal.

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