„Wintersys 2“ der ATU-Eigenmarke Norauto in zwei Varianten verfügbar

Nach seinem neuen Sommerreifen „Prevensys 5“ im Frühjahr bringt ATU auch ein neues Winterprofil seiner Eigenmarke Norauto auf den Markt – oder eigentlich gleich zwei. Denn die „Wintersys 2“ genannte und als High-Performance-Variante bezeichnete Ausführung ist vor allem für das breite Volumensegment gedacht und soll ausgewogene Wintereigenschaften mit hohem Fahrkomfort verbinden, während die Ultra-High-Performance-Version „Wintersys 2 UHP“ demnach für größere und leistungsstärkere Fahrzeuge ausgelegt ist und eine „entsprechend hohe Fahrstabilität“ biete. Eine abgestimmte Profilgestaltung soll zudem ein ruhiges und komfortables Abrollverhalten unterstützen. Die zweite „Wintersys”-Generation ist demnach ab sofort in allen gut 500 Filialen der deutschen Werkstattkette verfügbar, die zur französischen Mobivia-Gruppe gehört, aber auch über den Onlineshop auf ihren Webseiten. Sie sei – sagt das Unternehmen – „speziell für die winterlichen Straßenbedingungen in Europa entwickelt“ worden.

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