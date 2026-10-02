Bohnenkamps Altreifenservice soll Kunden helfen, freie Flächen zurückzugewinnen

Der Herbst sei „eine ideale Zeit, um Lager und Hof von Altreifenbeständen zu befreien und wertvolle Flächen zurückzugewinnen“, ist man bei Bohnenkamp überzeugt. Dazu beitragen soll der Altreifenservice des Großhändlers, den Hersteller BKT finanziell unterstützt und damit einen „vergünstigten Preis pro Tonne“ zu entsorgender Altreifen ermögliche, wie es dazu aus Osnabrück heißt, wo man den Kunden auch bei der Abwicklung maximal entgegen komme: „Sie nennen die Menge Ihrer Altreifen, um die weitere Organisation kümmert sich Bohnenkamp. Von der Terminplanung über die Abholung bis zur kaufmännischen Abwicklung erhalten Sie alles aus einer Hand.“

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