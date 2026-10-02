Autec verlängert seine saisonalen Servicezeiten

Autec hat seine Servicezeiten zur Saison angepasst (Bild: Autec)

In der jetzt anlaufenden Umrüstsaison stehen auch die Mitarbeiter von Autec ihren Kunden länger zur Verfügung. Wie es dazu vonseiten des Räderherstellers heißt, sei das Autec-Team nun von montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr durchgängig erreichbar, während der Verkauf dann sonnabends von 9 bis 13 Uhr telefonisch erreichbar ist.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert