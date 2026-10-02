Autec verlängert seine saisonalen Servicezeiten

In der jetzt anlaufenden Umrüstsaison stehen auch die Mitarbeiter von Autec ihren Kunden länger zur Verfügung. Wie es dazu vonseiten des Räderherstellers heißt, sei das Autec-Team nun von montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr durchgängig erreichbar, während der Verkauf dann sonnabends von 9 bis 13 Uhr telefonisch erreichbar ist.