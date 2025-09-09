Kia-Bulli ab Werk auf Nexen-Reifen

Zu den diversen Kia-Modellen wie dem EV3, EV4, EV6, EV9 oder Tasman, für die Nexen Tire bereits Erstausrüstungsreifen zu dem Fahrzeughersteller ans Band liefert, gesellt sich noch ein weiteres. Denn auch der PV5 des Automobilanbieters aus Südkorea rollt demnach ab Werk auf Gummis des im selben Land beheimateten Reifenproduzenten. Bei dem PV5 – ähnlich wie VWs mitunter auch Bulli genannte Transporterreihe dank Kias sogenannter PBV-Strategie (Purpose Built Vehicle) für den Lieferverkehr genauso geeignet wie für einen Pkw-artigen Einsatz, als Shuttle oder Fahrzeuglösung für Gewerbebetriebe – ist demnach die Wahl auf das Nexen-Profil „N’Blue S“ als OE-Bereifung gefallen. Montiert wird es in der Dimension 215/65 R16 102H an dem Fahrzeug, das hierzulande zwar noch nicht zum Verkauf steht, wohl aber bereits vorbestellt werden kann.