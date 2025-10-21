Auch Nexen liefert Reifen für den Kia EV5 ans Band

Nexen wird Erstausruester bei Kias EV5

Nicht nur Kumho sondern auch Nexen Tire liefert Erstausrüstungsreifen für den Elektro-SUV Kia EV5 ans Band. Modelle, die in Europa verkauft werden, erhalten den Sommerreifen Nexen N’Fera Sport, während der Ganzjahresreifen Nexen Roadian GTX auf dem nordamerikanischen und koreanischen Markt zum Einsatz kommt.

