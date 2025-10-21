https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Nexen-wird-Erstausruester-bei-Kias-EV5-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-21 11:32:452025-10-21 11:32:45Auch Nexen liefert Reifen für den Kia EV5 ans Band
Auch Nexen liefert Reifen für den Kia EV5 ans Band
Nicht nur Kumho sondern auch Nexen Tire liefert Erstausrüstungsreifen für den Elektro-SUV Kia EV5 ans Band. Modelle, die in Europa verkauft werden, erhalten den Sommerreifen Nexen N’Fera Sport, während der Ganzjahresreifen Nexen Roadian GTX auf dem nordamerikanischen und koreanischen Markt zum Einsatz kommt.
