Weiterer Ausbau der OE-Zusammenarbeit von Nexen und Kia

Nexen Tire und Kia bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus, was die Erstausrüstung von Fahrzeugen letzteren Unternehmens, die beide in Südkorea beheimatet sind, mit Reifen ersteren Herstellers betrifft. Wird beispielsweise dessen Profil „N’Fera Supreme S” bereits bei den Kia-Modellen EV3 oder dem seit Kurzem auch in Deutschland bestellbaren EV4 ab Werk montiert sowie seit 2021 zudem beim EV6 für den koreanischen und andere Exportmärkte, wird er nunmehr auch an bei den im Kia-Werk in Georgia (USA) produzierten und somit im nordamerikanischen Markt ausgelieferten Wagen dieses Typs montiert. Darüber hinaus teilt der Reifenhersteller mit, dass er sein Profil „Roadian HTX2“ nicht mehr nur für nach Lateinamerika exportierte Fahrzeuge vom Typ Tasman für die Werksmontage an Kia liefert, sondern nunmehr zusätzlich noch für Autos aus dieser Reihe, die im Heimatmarkt beider Unternehmen oder auch im Mittleren Osten, Europa sowie in noch weiteren Regionen angeboten werden. „Diese erweiterten Erstausrüstungslieferungen spiegeln die Vertiefung unserer strategischen Partnerschaft mit Kia wider und stärken unsere Position in wichtigen globalen Märkten einschließlich Nordamerika“, erklärt Nexen-CEO John Bosco (Hyeon Suk) Kim vor diesem Hintergrund.