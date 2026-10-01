Im Oktober und November verlängerte telefonische RTS-Servicezeiten

Laut der auf diesen Bereich spezialisierten Räder Technik Service GmbH (RTS) steigt mit Beginn der Umrüstsaison die Nachfrage nach Lösungen rund um universelle Reifendruckkontrollsysteme (RDKS). Dem Unternehmen mit Sitz Vettweiß zufolge bildet dieses Jahr dabei keine Ausnahme, berichtet der Anbieter doch von einer bereits deutlich erhöhten Nachfrage nach Universal-RDKS-Sensoren und dazugehörigen Programmierlösungen. Um Kunden und Partner in dieser arbeitsintensiven Phase bestmöglich zu unterstützen, erweitert RTS im Oktober und November seine telefonischen Servicezeiten. In den betreffenden beiden Monaten ist die Servicehotline der Vettweißer montags bis freitags durchgehend von 8 bis 18 Uhr erreichbar sowie samstags von 8 bis 12 Uhr, sodass auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten Ansprechpartner für Bestellungen, Fragen und technische Unterstützung in Sachen RDKS zur Verfügung stehen.

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