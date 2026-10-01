Im Oktober und November verlängerte telefonische RTS-Servicezeiten

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„Wenn eine Frage auftaucht oder kurzfristig ein Sensor benötigt wird, muss schnell jemand erreichbar sein“, erklärt RTS-Vertriebsleiter Olaf Petermann, man wolle Kunden „auch dann zur Seite stehen, wenn es in der Werkstatt besonders viel zu tun gibt“ (Bild: NRZ/Christian Marx)

Laut der auf diesen Bereich spezialisierten Räder Technik Service GmbH (RTS) steigt mit Beginn der Umrüstsaison die Nachfrage nach Lösungen rund um universelle Reifendruckkontrollsysteme (RDKS). Dem Unternehmen mit Sitz Vettweiß zufolge bildet dieses Jahr dabei keine Ausnahme, berichtet der Anbieter doch von einer bereits deutlich erhöhten Nachfrage nach Universal-RDKS-Sensoren und dazugehörigen Programmierlösungen. Um Kunden und Partner in dieser arbeitsintensiven Phase bestmöglich zu unterstützen, erweitert RTS im Oktober und November seine telefonischen Servicezeiten. In den betreffenden beiden Monaten ist die Servicehotline der Vettweißer montags bis freitags durchgehend von 8 bis 18 Uhr erreichbar sowie samstags von 8 bis 12 Uhr, sodass auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten Ansprechpartner für Bestellungen, Fragen und technische Unterstützung in Sachen RDKS zur Verfügung stehen.

Mitarbeiter der RTS-Servicehotline nehmen nicht nur Bestellungen auf, sondern sind auch Ansprechpartner für den Reifenfachhandel bei technischen Anfragen rund um Reifendruckkontrollsysteme des Anbieters selbst oder solche seines Partner Cub (Bild: RTS)

Mitarbeiter der RTS-Servicehotline nehmen nicht nur Bestellungen auf, sondern sind auch Ansprechpartner für den Reifenfachhandel bei technischen Anfragen rund um Reifendruckkontrollsysteme des Anbieters selbst oder solche seines Partner Cub (Bild: RTS)

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