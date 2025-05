Erste elektrische Kia-Limousine EV4 rollt auf Nexen-Reifen vom Band

In Bezug auf die Erstausrüstungsbereifung seiner ersten rein elektrisch angetriebenen Limousine EV4 hat sich der südkoreanische Automobilbauer Kia für Nexen Tire als Partner entschlossen. Demnach rollt der Wagen, der ebenso wie der EV5 des Anbieters hierzulande noch nicht zum Verkauf steht, auf dem „N’Fera Supreme S“ genannten Profil des Reifenherstellers vom Band. Die Wahl sei auf diesen Reifen gefallen, um die – wie Nexen sagt – „besonderen Leistungsanforderungen von Elektrofahrzeugen“ zu erfüllen, wozu ein hohes Drehmoment, geringe Geräuschentwicklung und präzises Handling gehörten. Damit sieht der ebenfalls in Südkorea beheimatete Reifenhersteller seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt für EV-Reifen – also solche für Elektrofahrzeuge (EV steht für Electric Vehicle) – ein weiteres Mal bestätigt, zumal er bereits Erstausrüstungsreifen für andere Modelle aus der Kia-Elektrofahrzeugserie wie den EV3, EV6 und EV9 liefert. „Die Auswahl der Erstausrüstung für den Kia EV4 unterstreicht die starke Kompetenz von Nexen Tire in der Entwicklung spezieller Elektrofahrzeugprodukte. Wir werden weiterhin langfristige Allianzen mit globalen Automobilherstellern aufbauen und unsere Premiummarkenpräsenz weltweit ausbauen“, so Nexens Chief Executive Officer John Bosco (Hyeon Suk) Kim vor diesem Hintergrund.