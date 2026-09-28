Eigene(s) Bedürfnisse/Fahrprofil bei der Winterreifenwahl berücksichtigen
Im Zusammenhang mit den kürzlich vorgelegten Ergebnissen seines jüngsten Winterreifentests empfiehlt der ADAC Autofahrern, bei einer etwaigen Neuanschaffung rund um die Wahl des letztendlichen Modells die „eigenen Bedürfnisse und das eigene Fahrprofil [zu] berücksichtigen“. Speziell Vielfahrern wird dabei geraten, dass sie neben einer guten Fahrsicherheitsbewertung auch auf eine hohe prognostizierte Laufleistung (siehe Tabelle unten) und einen geringen Abrieb achten sollten. Dabei sind die beiden zuletzt genannten Kriterien bekanntlich Faktoren, die seit der Neuausrichtung der ADAC-Reifentests vor einigen Jahren Bestandteil der Umweltwertung der jeweiligen Probanden sind, die zu 30 Prozent in ihr Gesamtergebnis einfließt. Was den Tausch der Winterreifen für ein Fahrzeug betrifft, sagt der Klub einerseits, dass sie nicht älter als acht Jahre sein sollten. Andererseits liegt man mit dem überwiegenden Teil der Branche auf einer Linie, wonach sie bei weniger als vier Millimetern Profiltiefe ersetzt werden sollten. Zumal aktuelle Untersuchungen des ADAC gerade erst gezeigt haben, dass die Leistungsfähigkeit von Winterreifen mit abnehmender Profiltiefe nachlässt.
Leider schafft ihr es nicht eine Aufstellung zu zeigen, die Fahrleistungen und Fahrsicherheit in einer Rangliste vereinen. Das ist schon etwas schwach.
Wenn man jetzt bei der kleineren Größe alleine mal bedenkt, dass in Sachen Sicherheit sehr schlecht abschneidende Reifen plötzlich auf dem Treppchen der Laufleistungssieger stehen, dann ist das nahezu dubios.
Lustigerweise hat mir der ADAC mal erklärt, dass Abriebfestigkeit und hohe Laufleistung nicht miteinander korrelieren. Auch interessant und ich glaube einfach, dass der normale Kunde das gar nicht mehr verstehen kann. Auch wenn Michelin hier in Sachen Laufleistung nicht gut abschneiden, so sind sie im realen Geschäft diesbezüglich ungeschlagen.
Folgt man dem Link zu den (Gesamt-)Ergebnissen des ADAC-Tests, so finden sich dort zwar auch die Bewertungen zur Fahrsicherheit der Kandidaten. Aber diese gemeinsam mit ihren Laufleistungen darzustellen, ist eine gute Idee. Das werden wir bei Gelegenheit aufgreifen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Marx
(Redaktion NEUE REIFENZEITUNG)