Sommerreifen „RainExpert 6“ der Conti-Marke Uniroyal im Markt aufgetaucht

Die zu Continental zählende Marke Uniroyal bringt ganz offensichtlich eine neue Generation seiner „RainExpert“-Sommerreifenfamilie an den Start: Auf den 2022 eingeführten „RainExpert 5“ folgt insofern nunmehr der „RainExpert 6“ als dessen Nachfolger, den der Anbieter zumindest schon bei unseren europäischen Nachbarn auf seinen Webseiten listet. Gedacht ist das Modell, das zur Markteinführung augenscheinlich in 30 Größen für Felgendurchmesser von 16 bis hin zu 19 Zoll erhältlich ist, demzufolge für Autofahrer, die selbst unter schwierigsten Bedingungen bei Nässe die Kontrolle behalten wollen, aber auch im Trockenen „Kontrolle ohne Kompromisse“ von der Bereifung ihres Fahrzeuges verlangen. Zugleich soll der „RainExpert 6“, der sich wie alle neuen Reifen des Herstellers Continental ebenso für Elektro-/Hybridfahrzeuge eignet wie für Verbrennern und insofern ein entsprechendes EV-kompatibel-Logo des Anbieters auf der Seitenwand trägt, beim Thema Fahrkomfort überzeugen genauso wie in Sachen Laufleistung. Dank einer als innovativ beschriebenen Laufflächenmischung in Kombination mit einem speziellen Profildesign werden für den neuen Uniroyal-Sommerreifen jedenfalls ein gleichmäßiger Verschleiß und ein reduzierter Geräuschpegel im Inneren mit ihm bereifter Fahrzeuge versprochen bzw. dauerhafte Leistung und hoher Fahrkomfort Kilometer für Kilometer.