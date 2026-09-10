ADAC setzt Ausrufezeichen hinter seine Vier-Millimeter-Empfehlung

Seit Jahren bereits betont der ADAC immer wieder, dass die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern eigentlich nicht die Grenze sein sollte, bei der abgefahrene Winterreifen durch neue ersetzt werden sollten. Stattdessen empfiehlt der Klub, Winterreifen bereits bei vier Millimetern Restprofil auszutauschen. Vor der jetzt beginnenden Umrüstsaison setzt der ADAC nun noch mal ein Ausrufezeichen hinter diese Empfehlung und unterstreicht sie durch die Ergebnisse eines aktuellen Vergleichstests von Reifen im Neuzustand – wie sie in allen Reifentests üblicherweise genutzt werden – sowie bei vier und bei zwei Millimetern Restprofil.

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