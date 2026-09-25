Zuverlässige Reifen „unverzichtbare Grundlage“ für Erfolg im Motorsport

Ebenso wie 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 und damit das sechste Mal in Folge ist auch in der diesjährigen Saison der Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) der Titel wieder an ein von Bridgestone unterstütztes Team gegangen. Aber nicht nur das: In der Endabrechnung liegen hinter dem siegreichen BMW-Motorrad-World-Endurance-Rennstall mit YART (Yamaha Austria Racing Team), SERT (Suzuki Endurance Racing Team), Kawasaki Webike Trickstar und Autorace Ube Racing auf den Rängen zwei bis fünf noch weitere, die auf Reifen des japanischen Herstellers an ihren Maschinen vertrauen, ebenso wie zudem auch die Plätze sieben, 13 und 18 an Bridgestone-Teams gehen. „Im Namen von Bridgestone möchte ich dem BMW-Motorrad-World-Endurance-Team zu diesem hart erkämpften Meisterschaftssieg gratulieren. Auch allen unseren Partnerteams, die auf der Rennstrecke außergewöhnlichen Einsatz gezeigt haben, gilt unsere Anerkennung – wir sind stolz darauf, sie zu unterstützen“, sagt Nico Thuy, Director Motorcycle Bridgestone EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika). „Zuverlässige Reifen sind eine unverzichtbare Grundlage, um in einer so anspruchsvollen Rennserie wie der FIM EWC bis ans absolute Limit gehen zu können. Umso mehr erfüllt es uns mit Stolz, dass so viele herausragende Teams auf die Performance und Langlebigkeit von Bridgestone vertrauen“, ergänzt er.

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