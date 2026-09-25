Rädergutachten werfen Fragen auf

Bei der unter anderem im Onlinevertrieb von Reifen und Felgen für den Rennsport aktiven Protrack GmbH, die 2001 unter dem Namen Profilreifen24 GmbH gegründet wurde, haben Festigkeitsgutachten des TÜV Rheinland für Sonderräder vom Typ „Pista“ der Marke Racing Division von Hersteller EZ Motorsport (Málaga/Spanien) Fragen aufgeworfen. Sind dem Unternehmen eigenen Worten zufolge Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit entsprechenden Dokumenten für Räder der Größen 10Jx18H2 ET20 und 11Jx18H2 ET25 aufgefallen, soll der TÜV Rheinland inzwischen bereits bestätigt haben, die zugehörigen Räder nie geprüft oder ein Gutachten für sie ausgestellt zu haben. Insofern sei das Kraftfahrtbundesamt (KBA) schriftlich um eine Überprüfung gebeten worden, ob für die betreffenden Sonderräder gültige Festigkeitsnachweise und gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen vorliegen, so die Protrack GmbH weiter. Ihr seien besagte Festigkeitsgutachten im Rahmen einer Kundenanfrage bekannt geworden, heißt es weiter vonseiten des Unternehmens. Dort hält man „eine Klärung des Sachverhaltes im Interesse der Verkehrssicherheit, der Verbraucher und eines fairen Wettbewerbs für erforderlich“.