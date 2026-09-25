Nur ein Reifenwechsel während der „ID.Buzz World Tour“

Mit der Unterstützung der „ID.Buzz World Tour“ von Volkswagen Nutzfahrzeuge hat Giti Tire nach den Worten von Chris Bloor, Executive Director bei dem in Singapur ansässigen Reifenhersteller, die „fortschrittliche EV-Reifentechnologie“ des Anbieters unter Beweis stellen wollen analog zu den zuvor mit Yangwangs U9 Xtreme eingefahrenen Rekorden. Dass mit der 99.800 Kilometer langen Fahrt rund um den Globus bzw. durch 92 Länder dann tatsächlich ein neuer Weltrekord aufgestellt werden konnte für eine kontinuierliche Weltreise in einem vollelektrischen Fahrzeug, wertet er als Bestätigung für das Gelingen dieses Vorhabens. War der ID.Buzz auf seiner Tour gemäß einer seit September 2023 bestehenden Erstausrüstungsvereinbarung mit Gitis „Synergyᴴ²“ in der Größe 235/60 R18 an der Vorder- und 255/55 R18 an der Hinterachse ausgestattet, habe man insofern die Leistungsfähigkeit der eigenen EV-Reifentechnologie – so Bloor weiter – „unter realen Bedingungen demonstrieren und gleichzeitig unser langfristiges Engagement für Beständigkeit und Sicherheit sowie Innovation und Nachhaltigkeit zeigen“ können. Zumal die gesamte Reise mit lediglich zwei Reifensätzen bewältigt wurde. Wobei der Wechsel demnach zur Hälfte der Weltrekordfahrt erfolgte, um sicherzustellen, dass die Route planmäßig fortgesetzt werden konnte. Bei der abschließenden Kontrolle sollen die verwendeten Reifen noch mehr als die Hälfte der ursprünglichen Profiltiefe aufgewiesen haben, so ihr Hersteller.