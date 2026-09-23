Superstock-/Production-Klassement der EWC weiter auf Dunlop-Reifen

EMP (Endurance Moto Promoter) als Veranstalter der Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) und Dunlop haben eine Verlängerung ihrer Zusammenarbeit rund um das Superstock-Klassement und die sogenannte Production World Trophy bekannt gegeben. Heißt: Die bei Motorradreifen nach wie vor zu Goodyear, sonst aber zu Sumitomo Rubber Industries (SRI) zählende Marke wird für diese beiden Wettbewerbe weitere drei Jahre bzw. bis zum Ende der Saison 2029 weiterhin als exklusiver Reifenlieferant fungieren, während es in der EWC-Topklasse bekanntlich Wettbewerb zwischen verschiedenen Reifenmarken/-herstellern gibt und sich beim Finallauf am vergangenen Wochenende gerade erst BMW-Motorrad-World-Endurance-Team als einer von sieben durch Bridgestone unterstützten Rennställen den diesjährigen WM-Titel hat sichern können. Gleichwohl fungiert Dunlop auch weiterhin als offizieller Partner der EWC des Motorradweltverbandes FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) – diese Zusammenarbeit besteht bereits seit 2016.

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