Die angekündigten neuen Point-S-Ganzjahresreifen sind da

Bei seiner Jahreshauptversammlung Anfang Juli in Bonn hatte Point S sie bereits angekündigt – jetzt sind beiden neuen Ganzjahresreifen der gleichnamigen Eigenmarke des Reifenhandelsverbundes auch da: der für Pkw, Sportwagen und SUVs konzipierte „4 Seasons 3“ sowie der für Transporter, Nutzfahrzeuge und Caravans gedachte „4 Seasons Van+“. Ersterer Reifen folgt auf den Point S „4 Seasons 2“, wurde demnach in Deutschland entwickelt und wird ausweislich seiner DOT-Nummer genauso von Continental produziert wie der Nachfolger des „4 Seasons Van“. Mit der neuen Generation seiner Ganzjahresreifenreihe reagiert Point S eigenen Worten zufolge „auf die veränderten Anforderungen an moderne Mobilität innerhalb seines wachsenden Netzwerkes“. Vor diesem Hintergrund werden beide Modelle als „vollständig für Elektrofahrzeuge geeignet“ bezeichnet und tragen sie deshalb ein entsprechendes EV-kompatibel-Logo auf ihren Seitenwänden analog zu dem, das Conti für die unter eigenem Namen angebotenen Produkte verwendet.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen