Kleine Themen stoßen auf großes Interesse – Point-S-/Automeister-JHV in Bonn

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Für Geschäftsführer Alfred Wolff (links) und Beiratssprecher Jörg Moses sind Empfehlungen und Angebote an die Partner von Point S und Automeister der Wesenskern der auf Unabhängigkeit setzenden Partnerschaften zu den Reifenhändlern und Kfz-Werkstattbetreibern (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Die deutsche Point-S-/Automeister-Organisation hat auf ihrer jüngsten Jahreshauptversammlung, die vergangenen Sonntag und Montag in Bonn stattfand, einmal mehr ein Zeichen ihrer großen Stabilität gesetzt. Während vielfach im Markt Krisen- und Veränderungsthemen den Diskurs und das Handeln der Akteure bestimmen, diese mitunter sogar lähmen, sieht die Zentrale in Ober-Ramstadt in den großen Regelbrüchen dieser Zeit – E-Autos, Digitalisierung, Personal – vielmehr Herausforderungen, die anzugehen sind. Geschäftsführer Alfred Wolff: „Das Problem ist nicht der Wandel. Das Problem ist, ihn zu ignorieren.“ Diesen Wandel anzugehen, dabei wollen Point S und Automeister mit ihren Angeboten helfen.

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