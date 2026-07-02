https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Fuer-Alfred-Wolff-und-Joerg-Moses-sind-Empfehlungen-und-Angebote-der-Wesenskern-der-auf-Unabhaengigkeit-setzenden-Partnerschaften-zu-den-Reifenhaendlern-und-Kfz-Werkstattbetreibern.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-07-02 09:23:102026-07-02 09:35:47Kleine Themen stoßen auf großes Interesse – Point-S-/Automeister-JHV in Bonn
Kleine Themen stoßen auf großes Interesse – Point-S-/Automeister-JHV in Bonn
Die deutsche Point-S-/Automeister-Organisation hat auf ihrer jüngsten Jahreshauptversammlung, die vergangenen Sonntag und Montag in Bonn stattfand, einmal mehr ein Zeichen ihrer großen Stabilität gesetzt. Während vielfach im Markt Krisen- und Veränderungsthemen den Diskurs und das Handeln der Akteure bestimmen, diese mitunter sogar lähmen, sieht die Zentrale in Ober-Ramstadt in den großen Regelbrüchen dieser Zeit – E-Autos, Digitalisierung, Personal – vielmehr Herausforderungen, die anzugehen sind. Geschäftsführer Alfred Wolff: „Das Problem ist nicht der Wandel. Das Problem ist, ihn zu ignorieren.“ Diesen Wandel anzugehen, dabei wollen Point S und Automeister mit ihren Angeboten helfen.
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