„Vollständig erneuertes“ Tyfoon-Reifensortiment am Start
Der zur Global Automotive Group zählende niederländischen Großhändler Inter-Sprint hat das Sortiment seiner Reifeneigenmarke Tyfoon eigenen Worten zufolge vollständig erneuert. Mit neuen und weiterentwickelten Profilen für den Sommer-, Winter- und Ganzjahreseinsatz soll sie einen „wichtigen nächsten Schritt in ihrer Entwicklung“ machen und im Zuge dessen Kunden/Geschäftspartnern des Unternehmens ein zeitgemäßes Angebot für Pkw und Nutzfahrzeuge bieten. Mit der Erneuerung des Sortimentes baue man auf der bewährten Positionierung der Marke Tyfoon auf, deren Reifen sich demnach durch Zuverlässigkeit, Qualität, Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit auszeichneten, so der Anbieter, der darüber hinaus für alle von ihnen eine Fünfjahres-All-in-Protection-Garantie gewährt.
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