Hersteller gelingt Hattrick mit Sieg auch beim Promobil-Reifentest

Nach Tests von Ganzjahresreifen in Auto Motor und Sport und Winterreifen in Sportauto präsentiert das ebenfalls bei der Motorpresse Stuttgart erscheinende Blatt Promobil einen weitere Produktvergleich bzw. den dritten Reifentest des Verlages in Folge. Mit noch einem Testsieg auch bei dem Reisemobilmagazin, das für seine Ausgabe 10/2026 insgesamt sechs Allwetterprofile in der Dimension 225/75 R16C 121/120R unter die Lupe genommen hat, gelingt einem Hersteller ein astreiner Hattrick, indem er bei den jüngsten besagter drei Tests mit einem Produkt seiner Hauptmarke erneut und damit eben das dritte Mal nacheinander auf Platz eins gefahren ist.

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