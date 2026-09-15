Falken- und Dunlop-Porsches holen Doppelsieg beim NLS-Rennen

Am vergangenen Wochenende bog die diesjährige Saison der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) mit den Rennen acht und neun von insgesamt zehn Rennen auf die Zielgerade ein. Besonders erfolgreich bei den beiden Vier-Stunden-Rennen: die Teams von Falken Motorsports und Dunlop Motorsport. Während das Team im türkisblauen Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer #44 beim ersten Rennen des Double-Header-Wochenendes in der Eifel bereits auf den zweiten Gesamtrang fahren konnte, konnte Falken Motorsports mit Tim Heinemann und Morris Schuring am Steuer beim sonntäglichen Rennen sogar seinen ersten NLS-Saisonsieg bejubeln. „Das Duo schnappte sich am Vormittag bereits die Pole-Position und ließ dann auch im vierstündigen Rennen nichts mehr anbrennen. Dabei sorgten widrige Wetterbedingungen mit teils heftigem Regen für äußerst schwierige Verhältnisse und zahlreiche Unfälle auf der legendären Nordschleife“, so der Hersteller in der Bilanz des Rennwochenendes. Auch für das Schwesterteam von Dunlop Motorsport gab es am Sonntag reichlich zu jubeln. Nachdem sich das Duo Nico Menzel und Flynt Schuring im Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer #17 beim ersten Rennen des Wochenendes noch mit dem fünften Gesamtrang zufrieden geben musste, fuhr der schwarz-gelbe Dunlop-Porsche beim zweiten Vier-Stunden-Rennen des Wochenendes als zweites über die Ziellinie und machte damit ein erfolgreiches Rennwochenende für den Hersteller perfekt. Das diesjährige NLS-Abschlussrennen findet am 10. Oktober statt.