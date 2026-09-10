Große Notenspreizung beim Sportauto-Winterreifentest

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Sportauto-Winterreifentest 2026

Haben beim jüngsten Ganzjahresreifentest des Schwestermagazins Auto Motor und Sport alle neun dort geprüften Profile „gut“ oder besser abgeschnitten, sieht die Sache bei dem aktuellen Winterreifentest des ebenfalls bei der Motorpresse Stuttgart erscheinenden Titels Sportauto ganz anders aus. Wurden dafür ebenfalls neun Modelle geprüft in der Dimension 205/45 R17 88V XL mit einem Mazda MX5, reicht das Notenspektrum in diesem Fall von „überragend“ für den Testsieger über zwei für „sehr gut“ befundene Reifen und dreien, die „gut“ abgeschnitten haben, je einen Probanden mit der Gesamtnote „befriedigend“ und „ausreichend“ bis hin zu dem Schlusslicht, das sogar nur „mangelhaft“ über die Ziellinie gekommen ist.

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1 Antwort
  1. Felix says:

    Auch hier wieder sehr komische Ergebnisse. Das der Goodyear der bsw beim ADAC der mit Abstand beste im nassen war, hier so zurückfällt ist schon komisch. Auch das der Conti so gut ist im Schnee verwundert mich. Im tüv Süd Bericht zum Nokian ist der Conti nicht so gut wie hier dagestellt und eher am Ender der Premiumhersteller zu finden. Wer weißt welche Beziehungen wieder genutzt wurden

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